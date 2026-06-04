Шадаев: Apple ограничила доступ к «Максу» для более 20 млн пользователей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Минцифры Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что компания Apple без объяснения причин ограничила доступ более 20 миллионов пользователей ее устройств к отечественному мессенджеру «Макс». Об этом политик сообщил на ПМЭФ 4 мая.

Министр напомнил, что ежедневно отечественным сервисом пользуются свыше 60 миллионов россиян, причем около четверти из них заходят через устройства на iOS.

«Таким решением компания Apple ограничила сразу доступ более чем 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервисам национального мессенджера», — заявил министр.

«Макс» — разработка VK, запущенная в марте 2025 года. С сентября того же года он включен в перечень программ, обязательных для предустановки на продаваемые в России смартфоны. К маю 2026 года аудитория мессенджера превысила 120 миллионов пользователей.

Теперь пользователи Apple не будут получать пуш-уведомления «Макса» о сообщениях и звонках.