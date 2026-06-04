В правительстве России дали совет Армении насчет планов по выходу из ЕАЭС

Оверчук: Армении нужно в короткие сроки провести референдум по ЕАЭС Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Армении следует в ближайшее время провести референдум о членстве в ЕАЭС, заявил вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

«В Армении лучше, возможно, в короткие сроки провести референдум и определиться, хотят ли они оставаться в Евразийском экономическом союзе или хотят присоединиться к Европейскому союзу», - сказал он.

По мнению Оверчука, Еревану необходимо четко обозначить свой внешнеполитический вектор. То есть либо сохранить курс на евразийскую интеграцию, либо окончательно переориентироваться на сближение с Европой.

Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС. Согласно его убеждению, Ереван рискует заплатить огромную цену из-за решения покинуть союз. В первую очередь это коснется подорожания стоимости газа и сокращения денежных переводов из России для армянского государства.