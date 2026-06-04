МИД РФ призвал международные структуры проснуться после терактов против детей в ЛНР

Захарову возмутило отсутствие реакции международных структур на теракты в ЛНР. Фото: МИД РФ

Отсутствие реакции международных структур в Международный день невинных детей — жертв агрессии, который отмечается 4 июня, по поводу убийства ВСУ детей в Старобельске возмущает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я хочу вернуться к реакции, а лучше сказать к отсутствию реакции со стороны профильных международных организаций, несмотря на то, что, посмотрите, у них и дата-то специальная есть. Могли ведь подготовиться», - отметила дипломат на ПМЭФ.

Захарова задалась вопросом, проснется ли Организация Объединенных Наций, ее секретариат, чтобы дать реакцию на страшный теракт. По мнению дипломата, это уже пора сделать.

Президент России Владимир Путин, комментируя теракт украинских боевиков в отношении детей, спавших в общежитии колледжа в Старобельске (ЛНР), пообещал виновным неотвратимое наказание. Глава государства заявил, что Россия найдет каждого, кто исполнял и организовывал эту омерзительную атаку.

До этого сайт KP.RU сообщил, что Иран осудил атаку ВСУ на здание Старобельского колледжа.