«Президент знает всё»: Хинштейн раскрыл детали разговора с Путиным Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Глава Курской области Александр Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума в беседе с корреспондентом KP.RU Александром Гамовым рассказал о семейной истории, которая связала его с нынешним местом работы, и о деталях личного разговора с Владимиром Путиным.

«Президент, конечно, знает все. Я говорил Владимиру Владимировичу, но не в момент, когда возлагали на меня эти полномочия, а тогда, когда он приезжал в наш регион. Это было в мае прошлого года», — поведал Хинштейн, отвечая на вопрос о том, знал ли российский лидер о прошлом его дедушки.

Александр Хинштейн на ПМЭФ-2026 поговорил с журналистом «КП» Александром Гамовым

Также губернатор поделился, что его дед действительно воевал на Курской дуге и погиб 23 августа 1943 года при освобождении Харькова. Этот день для Курской области считается одной из самых значимых дат.

Глава региона признался, что еще три-четыре года назад он не мог даже представить, что ему предстоит работать на той самой земле, за которую сражался его дед. Он также напомнил, что его предок родом из соседней Сумской области — из украинского города Кролевец.