В Театре Пушкина прошло прощание с Ниной Марушиной, заслуженной актрисой

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Церемония прощания с актрисой Ниной Марушиной прошла в фойе театра Пушкина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента, присутствующего на похоронах.

Отмечается, что гроб с телом Марушиной, украшенный розами и венками, стоял в фойе Театра Пушкина в Москве. Справа висел ее портрет. Зеркала были завешены черными мантиями. На церемонию пришли десятки людей, включая родных, друзей, коллег и руководство театра. Все делились воспоминаниями и добрыми словами. Актриса проработала в театре Пушкина 65 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что 2 июня стало известно о смерти актрисы Марушиной в возрасте 91 года. Причина — длительная болезнь. Тело кремируют, а прах захоронят на Хованском кладбище рядом с мужем, заслуженным артистом России Валентином Буровым. В театре Пушкина выразили слова соболезнования родным и близким.