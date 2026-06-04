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НовостиАвто4 июня 2026 8:43

Мантуров дал старт производству машин бренда Senat

На полях ПМЭФ прошла торжественная церемония старта производства авто Senat
Арина СЕРОВА
На полях ПМЭФ прошла торжественная церемония старта производства авто Senat

На полях ПМЭФ прошла торжественная церемония старта производства авто Senat

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дан старт производству автомобилей нового российского бренда Senat. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Выпуск машин развернется на производственных мощностях бывшего завода Toyota, расположенного в петербургском районе Шушары. Площадка, некогда принадлежавшая японскому автогиганту, получила новую жизнь в рамках проекта по локализации отечественной автопромышленности.

Первую модель новой марки - Senat 900 - торжественно запустил в производство первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров.

Ранее стало известно, что в России впервые были зарегистрированы электромобили марки «Атом». Это произошло в мае текущего года. Согласно данным «Автостата», в статистику продаж включили российские электромобиль «Кама Атом» и кроссовер T4L, китайский кроссовер премиум-класса Zeekr 8x, а также корейский хэтчбек Kia K4.