Мантуров дал старт производству машин бренда Senat

На полях ПМЭФ прошла торжественная церемония старта производства авто Senat Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дан старт производству автомобилей нового российского бренда Senat. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Выпуск машин развернется на производственных мощностях бывшего завода Toyota, расположенного в петербургском районе Шушары. Площадка, некогда принадлежавшая японскому автогиганту, получила новую жизнь в рамках проекта по локализации отечественной автопромышленности.

Первую модель новой марки - Senat 900 - торжественно запустил в производство первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров.

Ранее стало известно, что в России впервые были зарегистрированы электромобили марки «Атом». Это произошло в мае текущего года. Согласно данным «Автостата», в статистику продаж включили российские электромобиль «Кама Атом» и кроссовер T4L, китайский кроссовер премиум-класса Zeekr 8x, а также корейский хэтчбек Kia K4.