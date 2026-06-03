«Атом» и еще три новые модели впервые зарегистрированы в РФ: все детали

Регистрация "Атома" в РФ / Фото сайт бренда

В мае 2026 года в России впервые были зарегистрированы электромобили марки «Атом». Как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», всего в конце весны на рынок вышли четыре новые легковые модели и один автобус.

В отчете уточняется, что среди четырех легковых автомобилей, впервые попавших в майскую статистику продаж, значатся: российский электромобиль «Кама атом», кроссовер T4L отечественного бренда Tenet (представляющий собой удлиненную версию модели T4), китайский гибридный кроссовер премиум-класса Zeekr 8x, а также корейский хэтчбек Kia K4.

Что касается автобусов, в конце весны в регистрационной статистике появилась китайская модель Higer KLQ6896, рассчитанная на 35 пассажирских мест.

В «Автостате» также отметили, что в апреле количество новых моделей, впервые появившихся на рынке, было почти вдвое больше — девять, включая шесть легковых автомобилей, один грузовик и два автобуса.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.«Автостат»: электромобили «Атом» впервые встали на учет в РФ