Дмитриев рассказал, как часто США и РФ общаются по Украине Фото: REUTERS.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о ходе переговоров с США. Отмечается, что представитель Кремля поблагодарил американских коллег за конструктивную беседу и заявил, что диалог будет продолжаться.

«Несколько раз в неделю общаюсь с коллегами из США, диалог будет продолжаться», — говорится в сообщении от Дмитриева.

Нужно отметить, что США и России ведут переговоры на разных уровнях. Более того, Вашингтон и Москва обсуждают не только пути решения конфликта на Украине, но также проводят переговоры по взаимному сотрудничеству. Правда, в США отмечают, что полноценно диалог по этой теме смогут вести только после окончания СВО.

Ранее KP.RU передал мнение МИД РФ о продолжении переговоров о завершении конфликта на Украине. Отмечается, что Россия и США всегда готовы продолжать беседу по теме. А вот Киев продолжает затягивать конфликт на Украине.