Хинштейн рассказал, как проходит ПМЭФ для его региона Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что его регион за первый день работы Петербургского международного экономического форума заключил соглашения на общую сумму более 43 миллиардов рублей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом KP.RU Александром Гамовым.

Политик пояснил, что на форум его привела непосредственно работа, а внушительным подписаниям всегда предшествует серьезная подготовка. Хинштейн отметил, что ему было особенно приятно слышать от инвесторов мнение о созданной в регионе атмосфере заинтересованности и прозрачности.

«Я всем инвесторам, всем представителям нашего бизнеса, всем руководителям наших предприятий говорю: Курская область – это территория вне коррупции. Любая проблема, которая у вас возникает, это моя проблема, звоните мне напрямую», — уточнил глава региона.

Отвечая на вопрос журналиста о доступности, Хинштейн признал, что отвечает на звонки не всегда, поскольку очень занят. Однако он уточнил, что готов реагировать на все обращения, звонки и сообщения Гамова, если тот переедет жить в Курск, так как это будет означать личную ответственность главы региона перед жителем.

В ходе беседы глава региона также заверил потенциальных инвесторов в своей поддержке, назвав себя их «личной крышей в хорошем смысле этого слова». Он призвал вкладывать средства в развитие области и людей, пообещав полную поддержку и защиту со стороны государства.