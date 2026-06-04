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НовостиОбщество4 июня 2026 9:15

Не деньги и не марки автомобилей: Матвиенко назвала мерило настоящего успеха

Матвиенко: успех должен измеряться не количеством денег, а числом детей в семье
Анастасия СУТОРМИНА
Матвиенко: успех должен измеряться не количеством денег, а числом детей в семье. Фото: Federation Council of Russia/GLOBAL LOOK PRESS

Матвиенко: успех должен измеряться не количеством денег, а числом детей в семье. Фото: Federation Council of Russia/GLOBAL LOOK PRESS

Успешным человеком в обществе должен считаться не тот, у кого много денег или престижные марки автомобилей. Настоящее мерило успеха - число детей в его семье. Об этом на ПМЭФ заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, несмотря на сложность в изменении мировоззрения, к россиянам вернулось понимание ценности традиционной большой семьи.

«И что успех того или иного человека в обществе будет измеряться не количеством заработанных денег, не марками автомобилей, а тем, сколько же детей у этой семьи», — сказала Матвиенко.

И такая семейноцентричность, добавила политик, должна пронизывать все сферы российского общества не на словах, а на деле.

Ранее мать 13 детей Татьяна Колотун, получившая звание «Мать-героиня», рассказала о своих эмоциях по поводу приглашения в Кремль, а также раскрыла, чем занимается помимо воспитания сыновей и дочек. По словам многодетной мамы, которая в настоящее время ждет 14-го ребенка отметила, что «семья — это Божий дизайн, это проект неба».