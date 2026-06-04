Эйджи: Полноценные переговоры РФ и США по Арктике начнутся после снятия санкций Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи заявил, что полноценные переговоры между Россией и США по сотрудничеству в Арктике начнутся только после снятия санкций. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме ТАСС.

По его словам, Арктика, где США и Россия являются прямыми соседями, остается одним из самых многообещающих регионов для совместных бизнес-инициатив. Американский бизнес сохраняет интерес к арктическим проектам, но существующие ограничения не позволяют двигаться вперед.

"Полноценные переговоры начнутся только после достижения мирного соглашения и снятия санкций США", - подчеркнул Роберт Эйджи.

Ранее Роберт Эйджи на ПМЭФ-2026 заявил о сохраняющихся рабочих контактах и признаках диалога между РФ и США, хотя говорить о полноценном потеплении отношений пока рано. Он также отметил, что на форум прибыла американская делегация, включая председателя Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука-младшего.