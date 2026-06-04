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НовостиПолитика4 июня 2026 9:30

Захарова: РФ не будет оплачивать путь Армении в ЕС, поддерживающий террор Киева

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва не намерена финансировать евроинтеграцию Еревана
Анна АДАМАЙТЕС
Захарова: РФ не будет оплачивать путь Армении в ЕС, поддерживающий террор Киева. Фото: МИД РФ

Захарова: РФ не будет оплачивать путь Армении в ЕС, поддерживающий террор Киева. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз, который занимается поддержкой киевских террористов. Об этом дипломат сказала на брифинге в рамках ПМЭФ-2026.

По словам Марии Захаровой, подход армянского руководства, при котором в Ереване пытаются «сидеть на двух стульях», не устраивает никого.

"И уж тем более, мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Она заметила, что страны Европейского союза проводят в отношении России и других государств враждебную линию, поддерживают киевских террористов и, более того, напрямую их финансируют.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также предупредил Ереван, что Москва не будет финансировать выход Армении из кризиса в случае евроинтеграции. Интеграция с ЕС на деле означает разрыв с ЕАЭС и Россией и приведет экономику к глубокому кризису. По словам Шойгу, в армянских властях и сами осознают, что без участия в союзе и поддержки Москвы республике будет тяжело.