«Будем решать»: Минцифры успокоило владельцев гаджетов Apple с приложением «Макс» Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос с возвращением мессенджера «Макс» в магазин приложений App Store будет урегулирован. Такую гарантию дал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, выступая перед журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

«Все будет хорошо. Будем решать», — уточнил министр, отвечая на вопрос о судьбе мессенджера для пользователей гаджетов Apple.

Ранее Шадаев уже информировал общественность, что из-за исчезновения платформы из цифрового каталога доступ к сервису оказался ограничен для внушительной аудитории — примерно двадцати миллионов человек.

Напомним, что начиная с 4 июня 2026 года владельцы техники Apple столкнулись с неприятным сюрпризом. Уведомления от популярного российского мессенджера «Макс» перестали приходить на их устройства, так как американский маркетплейс App Store исключил отечественное приложение из своего списка.

В пресс-службе самого мессенджера «Макс» разъяснили детали для обеспокоенных граждан. Там подчеркнули, что все основные функции приложения по-прежнему работают без сбоев, однако оповещения теперь получают только владельцы смартфонов на системе Android. Что касается яблочных гаджетов, то проблема не останется без внимания — разработчики намерены активно добиваться возвращения приложения для всех пользователей iPhone.