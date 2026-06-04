Медведев: Запад скрипит зубами, понимая, что разделить Россию нельзя

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина ШТУКИНА / POOL / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные, прежде всего европейские, политики постоянно «скрипят зубами» от осознания того, что разделить Россию на части без ядерного коллапса цивилизации невозможно. Соответствующее сообщение он опубликовал в «Максе».

По словам Медведева, глубинная причина ненависти западных элит к России кроется в желании получить доступ к ее природным богатствам, но сделать это без риска уничтожения собственной цивилизации у них не получится.

«А поскольку без ядерного коллапса цивилизации это невозможно, западные, прежде всего европейские, ублюдки постоянно скрипят зубами», — написал Медведев на своем канале.

Он также прокомментировал заявление вице-спикер сейма Польши от коалиции «Конфедерация» Кшиштофа Босака о том, что страны ЕС, желающие помочь Киеву, вместо того чтобы дать кредит Украине, сами берут в долг, а бремя его погашения принимают на себя. Медведев назвал это первым случаем в истории международных финансов и объяснил такое поведение не любовью к «вильним украинцям», а глубинной ненавистью к России.

Зампред Совбеза призвал россиян не верить западным элитам, не восхищаться ими, а холодно презирать, поскольку «они убоги и завистливы».