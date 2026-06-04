«Никакой угрозы нет»: Захарова иронично отреагировала на попытки оправдать милитаризацию Арктики Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными попытки оправдать милитаризацию Арктики выдуманной угрозой со стороны РФ. Тем, кто распространяет такие идеи, дипломат посоветовала обратиться к врачам.

«Защищаться они собираются. Вы, конечно, поймете, что ни от кого это невозможно делать, кроме как от России. При этом сами же знают об абсурдности своих заявлений, о том, что никакой угрозы с нашей стороны нет. Но теперь это как бы удобный, раскрученный ими мем», — уточнила Захарова на полях ПМЭФ.

Дипломат подчеркнула, что именно Североатлантический альянс активно наращивает военную мощь на Крайнем Севере. По словам Захаровой, в феврале натовцы провели операцию «Арктический часовой», чтобы превратить прежде спокойный регион в зону геополитического противостояния.

Ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи обратил внимание, что полноценные переговоры между Россией и США по сотрудничеству в Арктике начнутся только после снятия санкций.