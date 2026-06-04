ВС РФ «Геранью» поразили электростанцию «Никольская» в Днепропетровской области Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань» поразили электростанцию «Никольская», расположенную в Днепропетровской области. Данную информацию передает Министерство обороны Российской Федерации.

Военное ведомство РФ также сообщило, что пораженный российской армией объект использовался Вооруженными силами Украины для обеспечения своих нужд.

На опубликованных Минобороны кадрах объективного контроля видно, как специалисты подразделений беспилотной авиации атаковали солнечную электростанцию «Никольская» неподалеку от села Старозаводское в Днепропетровской области. «Герань» четко попадает в цель, после чего происходит возгорание.

Минобороны РФ не раз уточняло, что ВС России наносят удары только по военным объектам киевского режима, а также тем, что боевики Украины применяют в военных целях.

Ранее войска РФ уничтожили «Геранями» цех по производству дронов ВСУ возле Катериновки в Харьковской области.