Пещерный лев, найденный замерзшим в Сибири, оказался вовсе не львом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Международная группа ученых на основе анализа 12 полных геномов выяснила, что пещерный лев (Panthera spelaea), останки которого находят в сибирской мерзлоте (Якутия), на самом деле не был подвидом современного льва, а представлял собой отдельный вид.

Эволюционная линия этого хищника отделилась от линии африканских львов более 1,7 миллиона лет назад. Это как минимум в три раза раньше, чем считалось прежде, сообщает El Pais.

По словам палеогенетика Дэвида Стэнтона, ведущего автора работы, геномы пещерных львов говорят о линии, которая развивалась независимо более миллиона лет, накапливая свои уникальные биологические черты.

Анализ показал, что доля ДНК современного льва в геноме пещерного невелика (3-4,4%), причем она увеличивалась в периоды оледенений, когда расширение тундры сталкивало оба вида, и сокращалась при потеплении. Ученые нашли 33 уникальных мутации, связанных с работой мозга, зрения, кровообращения и роста, что говорит о суровой адаптации к холоду. А главная загадка в том, что перед вымиранием 13-14 тысяч лет назад популяция пещерных львов была многочисленнее нынешней африканской. Их погубило не генетическое вырождение, а стремительное исчезновение добычи.

Ранее KP.RU писал, что в джунглях Папуа-Новой Гвинеи обнаружили карликового длиннопалого опоссума и кольцехвостого планигалера, которых считали вымершими 6 тысяч лет назад.