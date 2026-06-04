Захарова: Запад использует украинцев для тестирования своего оружия. Фото: МИД РФ

Запад превратил Украину в военный полигон, испытывая на ее гражданах несертифицированное оружие. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ.

«Сейчас действительно Запад рассматривает население Украины как подопытных кроликов. Они применяют технологии вообще - не то что без какой-то сертификации, а с прямым пониманием, что любая сертификация будет возможна по итогам проведения экспериментов на украинцах», - заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что западные оборонные компании все активнее используют украинскую территорию для боевых испытаний военных разработок. По ее словам, масштабы этих процессов давно вышли за рамки отдельных инициатив. Теперь техника тестируется в стране на постоянной основе.

При этом, по словам Захаровой, ни одна западная правозащитная структура происходящего намеренно не замечает.

Тем временем в МИД РФ рассказали, как обстоят дела с мирными переговорами на Украине. По данным ведомства, в данный момент США продолжает давление на Владимира Зеленского, чтобы склонить его к диалогу с Москвой на условиях Анкориджа.