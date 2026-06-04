Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 июня 2026 10:49

Кнайсль: Запад знает, что Россию невозможно победить на поле боя

Кнайсль заявила, что действия Запада напоминают ей время перед Первой мировой
Семен ЗИМИН
Кнайсль: Запад знает, что Россию невозможно победить на поле боя

Кнайсль: Запад знает, что Россию невозможно победить на поле боя

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россию невозможно победить в прямом военном столкновении, поэтому на Западе уже давно ищут способы ослабить её изнутри. Об этом она рассказала в ходе презентации немецкоязычного издания своей книги «Реквием по Европе».

«Когда я слышу, как кто-то призывает к войне против России, это напоминает мне время перед началом Первой мировой войны», — уточнила дипломат.

Кнайсль сослалась на книгу известного австрийского слависта Элизабет Хереш. В дипломатической переписке начала XX века среди высказываний австрийских дипломатов за 1906 год она нашла фразу о том, что колосс необходимо разрушить изнутри, поскольку победить его силой оружия нельзя.

Ранее президент Владимир Путин также говорил о желании Запада победить Россию. Он отметил, что сделать это на поле боя невозможно, поэтому против страны ведутся постоянные информационные атаки.