Кнайсль: Запад знает, что Россию невозможно победить на поле боя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россию невозможно победить в прямом военном столкновении, поэтому на Западе уже давно ищут способы ослабить её изнутри. Об этом она рассказала в ходе презентации немецкоязычного издания своей книги «Реквием по Европе».

«Когда я слышу, как кто-то призывает к войне против России, это напоминает мне время перед началом Первой мировой войны», — уточнила дипломат.

Кнайсль сослалась на книгу известного австрийского слависта Элизабет Хереш. В дипломатической переписке начала XX века среди высказываний австрийских дипломатов за 1906 год она нашла фразу о том, что колосс необходимо разрушить изнутри, поскольку победить его силой оружия нельзя.

Ранее президент Владимир Путин также говорил о желании Запада победить Россию. Он отметил, что сделать это на поле боя невозможно, поэтому против страны ведутся постоянные информационные атаки.