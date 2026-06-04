«Жабогадюкинг»: Захарова прокомментировала скандал в отношениях Польши и Украины

Захарова назвала жабогадюкингом скандал между Киевом и Варшавой из-за УПА* Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в рамках Петербургского международного экономического форума охарактеризовала спор между Варшавой и Киевом как "жабогадюкинг".

"Отдельного внимания заслуживает тема жабогадюкинга, которая происходит между официальной Варшавой и Киевом. Это отдельная песня. Вдруг польские власти увидели, что, оказывается, киевский режим прославляет коллаборационистов, которые как раз-таки убивали поляков во время Второй мировой войны. И почему-то, по совершенно непонятным причинам, которые не вписываются в логику Польши, Варшаве это не понравилось", - заявила Захарова на брифинге.

Захарова задалась вопросом, почему польское негодование проявилось только сейчас. Разве они не видели нацистских символов на форме украинских бойцов? Разве не знали о названиях формирований, которые в России именуют националистическими батальонами, а теперь они входят в состав ВСУ?

Напомним, конфликт между Польшей и Украиной начался, когда одно из подразделений ВСУ получило название в честь «героев Украинской повстанческой армии*».

Ранее KP.RU сообщил, что Польша потребовала от Зеленского отменить процесс героизации убийц и нацистских коллаборантов из УПА*.

* - организация, признанная экстремистской и террористической, запрещена в РФ