Украину могут не принять в ЕС из-за действия ближайшего союзника: вот кто может подложить Киеву свинью Фото: REUTERS.

Ближайший союзник Киева может оказаться его врагом и стать причиной для отказа вступления в ЕС. Речь идет о Польше, пишет портал The European Conservative.

«Обостряющийся дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой повышает вероятность того, что Польша может стать новым препятствием на пути Украины к членству (в ЕС. — прим. ред.)», — пишут аналитики издания в публикации. Правда, до конца не понятно, подложит ли Варшава свинью Киеву или дело ограничится просто угрозами.

Автор предупреждает, что усиление конфронтации Польши из-за чествования нацистов УПА* может привести к еще большим проблемам для Киева. Напомним, недавно главарь киевского режима Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя нацистов и головорезов УПА*. Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение его ордена Белого Орла. Польский политик отметил, что в Киеве, по всей видимости, забыли, кто стал инициатором Волынской резни.

* — организация признана в России экстремистской и запрещена.