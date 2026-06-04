Трамп и Нетаньяху больше не друзья: Ситуация на Ближнем Востоке может кардинально поменяться Фото: REUTERS.

Между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом возникли серьезные разногласия по поводу ситуации в Ливане. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Выяснилось, что военные планы и политическое будущее израильского лидера сильно зависят от американского коллеги, который не одобряет эскалацию.

Нетаньяху заявил, что вопрос о том, совпадают ли его взгляды с позицией Трампа по окончанию войны с Ираном, остается «открытым». Сам Трамп во время недавнего телефонного разговора жестко раскритиковал «Биби» и фактически приостановил удары по Бейруту. Это вызвало скандал в Израиле, где оппоненты обвинили Нетаньяху в превращении страны в «вассала» США.

Израильский источник отметил, что разговор был ужасным, и Трамп потребовал немедленно отказаться от планов по бомбардировке ливанской столицы, чтобы не сорвать переговоры с Ираном. Нетаньяху быстро пошел на попятную, что подчеркнуло его зависимость от позиции Белого дома. Американские чиновники опасаются, что израильский премьер может попытаться сорвать дипломатию, но открытый разрыв с Трампом за четыре месяца до выборов для него невозможен.

До этого утекла информация, что Трамп назвал Нетаньяху «сумасшедшим». Причиной такого высказывания была именно позиция израильского премьера по Ливану.