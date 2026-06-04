Журналистка Оуэнс: СМИ сделали РФ запретной темой для американцев. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что СМИ США создали негативный образ России, хотя Москва оказалась красивым и безопасным городом. Об этом она рассказала в рамках ПМЭФ.

Позже репортер из Штатов отметила, что именно поэтому Россия стала запретной темой для многих американцев. А те, кто осмеливался говорить о РФ и россиянах, высказывали мнение только в негативном ключе.

«Я полностью с вами согласна. Я всегда называю это наследием холодной войны: этому нет настоящего объяснения, но вам просто говорят, что Россия — это что-то запретное, место, куда нельзя ездить», — резюмировала журналистка, общаясь с российскими коллегами из RT на ПМЭФ.

Оуэнс, будучи христианкой, остро воспринимает такое отношение. В Москве много замечательного христианского наследия, которое важно увидеть лично. Она только недавно поняла, что лучше опираться на личный опыт.

Ранее KP.RU сообщил, что, несмотря на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном, Россия остается серьезным вызовом для США. Госсекретарь Марко Рубио призвал Штаты не расслабляться.