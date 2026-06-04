Российские ПВО за сутки сбили 601 беспилотник ВСУ и два снаряда Vampire Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 601 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом 4 июня, в четверг, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также, согласно данным военного ведомства РФ, за тот же период российская армия успешно уничтожила два снаряда реактивной системы залпового огня Vampire киевского режима. Отмечается, что они были чешского производства.

Кроме того, ВС РФ успешно поразили четыре авиационные бомбы ВСУ управляемого типа.

Ранее KP.RU писал, что российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата «Герань» поразили солнечную электростанцию «Никольская» в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения нужд украинских войск. Специалисты подразделений беспилотной авиации атаковали этот объект неподалеку от села Старозаводское.