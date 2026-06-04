ВСУ нанесли удар по пассажирскому поезду в ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пассажирскому поезду, следовавшему из Луганска в Лантратовку. Фото: max.ru/glava_lnr_info

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пассажирскому поезду, следовавшему из Луганска в Лантратовку. К счастью, в результате обстрела никто не погиб. 13 пассажиров были эвакуированы с места происшествия. Об этом 4 июня сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».

Несмотря на вражескую атаку, движение поездов на железнодорожном участке уже удалось восстановить. Специалисты оперативно устранили последствия.

Как уточнил глава Луганской Народной Республики, атака на пригородный поезд произошла в Новоайдарском муниципальном округе.

Ранее KP.RU писал, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшие сутки сбили 601 беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа, а также два реактивных снаряда системы залпового огня Vampire.