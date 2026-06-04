В России заявили о разработке вакцины от смертельного вируса Эболы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России рассказали о вакцине против смертельного вируса Эбола. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что РФ имеет свои разработки в этом вопросе, но необходимо тестирование.

«Россия — это, наверное, единственная страна, которая содержит в своем арсенале и так называемые вакцинные консервы. В том числе у нас сегодня есть наработки, уже созданные по новому штамму вакцины против Эболы», — высказался глава Минздрава на Международном форуме безопасности.

Нужно отметить, что Эбола сейчас свирепствует на африканском континенте. ВОЗ уже зарегистрировала более 340 случаев заражения. Около 60 случаев закончились летально. Однако ВОЗ хоть и говорит, что ситуация остается напряженной, жителям других континентов нечего боятся. Все приезжающие из Африки проходят тщательную фильтрацию и карантин.