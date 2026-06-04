В МИД РФ ответили на заявления Венгрии касательно отношений с Москвой

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Россия внимательно следит за заявлениями новых властей Венгрии по вопросам отношений с Москвой и конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге ПМЭФ.

«Мы фиксируем заявления представителей нового руководства Венгрии как в части развития отношений с нашей страной, так и о ситуации на Украине, вокруг нее», — рассказала российский дипломат.

Москва надеется, что Венгрия будет действовать в интересах своих граждан в отношениях с Россией. Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о поддержке санкций ЕС против России при условии единства других членов ЕС. При этом в Венгрии отметили, что до сих пор сильно зависят от российских энергоносителей, но якобы работают в направлении, чтобы от них отказаться.