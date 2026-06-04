Актриса Анна Хилькевич объяснила, почему детям нельзя давать ИИ без контроля

По словам актрисы, ИИ можно рассматривать как инструмент, который помогает реализовывать идеи. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич на ПМЭФ-2026 рассказала, почему считает важным ограничивать детям доступ к гаджетам и искусственному интеллекту. Она уверена, что технологии полезны, но на раннем этапе важно развивать у ребенка собственное воображение и креативность. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Искусственный интеллект уже должен все это воплощать», – отметила Хилькевич.

По словам актрисы, ИИ можно рассматривать как инструмент, который помогает реализовывать идеи, но не должен заменять процесс их рождения. Она подчеркнула, что технологии действительно впечатляют, но важно научиться правильно ими пользоваться.

Хилькевич добавила, что в ее семье детям дают доступ к гаджетам дозированно и чаще всего – под конкретные задачи. Например, при подготовке школьной презентации сначала ребенок делает работу самостоятельно, а затем уже использует ИИ как помощника для улучшения результата.

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