Захарова: Гутерреш под конец своего срока решил добить авторитет ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Генсек ООН Антониу Гутерреш намеренно добивает остатки авторитета организации, который и без того подорван. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов в рамках ПМЭФ.

Поводом для резкого осуждения послужил новый доклад Генерального секретаря ООН, содержащий, по мнению Захаровой, голословные обвинения в адрес России. Дипломат отметила, что такими темпами организация скоро растеряет все доверие мировых государств.

«Такое ощущение, что Антониу Гутерреш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», - заявила дипломат.

Ранее представитель дипведомства раскрыла, почему представители ООН все еще не посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. По ее словам, чиновники организации отказываются посещать город, настаивая на въезде через территорию Украины.