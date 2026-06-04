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НовостиПолитика4 июня 2026 12:00

Захарова: Гутерреш под конец своего срока решил добить авторитет ООН

Захарова отметила, что авторитет ООН в последние годы изрядно ослабел
Арина СЕРОВА
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Генсек ООН Антониу Гутерреш намеренно добивает остатки авторитета организации, который и без того подорван. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов в рамках ПМЭФ.

Поводом для резкого осуждения послужил новый доклад Генерального секретаря ООН, содержащий, по мнению Захаровой, голословные обвинения в адрес России. Дипломат отметила, что такими темпами организация скоро растеряет все доверие мировых государств.

«Такое ощущение, что Антониу Гутерреш решил под конец своего пребывания в этой должности "добить" авторитет ООН, который его усилиями за годы и так изрядно пошатнулся», - заявила дипломат.

Ранее представитель дипведомства раскрыла, почему представители ООН все еще не посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. По ее словам, чиновники организации отказываются посещать город, настаивая на въезде через территорию Украины.