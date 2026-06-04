Том Холланд признался, что боится читать вслух из-за тяжелой дислексии, фото: Getty Images

30-летний голливудский актер Том Холланд, который играет Человека-паука, не хочет вести популярное американское шоу Saturday Night Live. Ему нравится это шоу, но он отказывается быть ведущим из-за своей дислексии - проблемы с чтением вслух. Об этом пишет Spiegel.

Холланд рассказал об этом в видеоподкасте Good Hang с Эми Полер. Он объяснил, что боится читать карточки с важными словами для шоу, потому что они могут измениться в последний момент. Хотя Том хорошо умеет читать про себя, ему сложно читать вслух.

«Это как умственная блокировка. Я могу застрять», - описывает свое состояние Холланд.

Несмотря на свою мировую известность, Холланд сталкивается с трудностями в работе, связанной с чтением вслух. Например, ему трудно читать сценарий вместе с другими актёрами. Поэтому он обычно учит свои слова наизусть и просто просматривает текст во время выступления.

Эми Полер, которая много лет вела это шоу, считает, что Том справится с этой задачей. Она сказала, что в истории шоу были ведущие с разными проблемами, и она верит в Холланда.

Ранее KP.RU сообщил, как Холланд смог обойти 1,5 тысяч других кандидатов на роль и стать новым Человеком-пауком.