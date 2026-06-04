Учителю дали 10 лет тюрьмы за изнасилование школьниц: одна из них не смогла жить дальше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Испании вынесли приговор учителю математики Энрике Антонио. Его признали виновным в сексуальном насилии над четырьмя ученицами в возрасте 15 и 16 лет и приговорили к 10 с половиной годам тюрьмы. Одна из пострадавших девочек покончила с собой. Об этом пишет El Pais.

Трагедия разворачивалась с 2019 года, когда педагог устроился в школу в Вильянуэва-дель-Пардильо. Почти сразу он начал домогаться до школьниц: трогал, шептал непристойности на ухо и прижимался к ним. В какой-то момент он зазвал двоих учениц в закрытый класс, где прикасался к их телам и говорил, что очень их любит.

Самый страшный случай произошел позже. В классе мужчина изнасиловал свою ученицу. Судебные документы уточняют, что после этого девочка сменила имя, проходила психиатрическое лечение, а в начале августа 2025 года свела счеты с жизнью.

Судья Кармен Эрреро назначила максимальное наказание именно за преступление против той, кто не смог жить дальше: 9 лет тюрьмы. Кроме того, педофилу запретили даже приближаться к могиле жертвы и общаться с её родителями в течение 15 лет. За остальные эпизоды он получил штрафы и дополнительные сроки, а также обязан выплатить семье погибшей 50 тысяч евро.

Ранее KP.RU писал, как в США бывшего детского аниматора, выступавшего под псевдонимом Boo Boo the Clown, приговорили к 39 годам тюрьмы за многократное изнасилование 11-летней девочки.