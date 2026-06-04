Дмитриев высказался о возможном будущем «Северных потоков»: с мнением ЕС не всё так однозначно Фото: REUTERS.

Восстановление газопроводов «Северные потоки» технически возможно, и это поддерживают разумные силы в Европе. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Здравые силы в Европе, в Германии понимают, что да, надо восстанавливать „Северные потоки“. И мы слышим уже отголоски таких вот идей и предложений», — высказался о возможном будущем «потоков» представитель Кремля.

Он подчеркнул, что технически их запустить возможно, а с мнением ЕС не все так однозначно. Не все политики альянса отказались от запуска газопроводов. Дмитриев допустил, что в обозримом будущем возможен запуск газопроводов.

Ранее KP.RU сообщил, что в Германии назвали возможный сценарий, при котором будут запущены «Северные потоки». В ФРГ считают, что прогноз довольно реалистичен.