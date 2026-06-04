Почему россияне стали реже планировать отпуск заранее: ответ экспертов

Россияне стали реже планировать отпуск заранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне стали реже планировать отпуск заранее и больше ориентируются на последние недели перед поездкой, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Внутренняя туристическая отрасль проходит этап естественной коррекции после нескольких лет бурного роста. Об этом пишет mk.ru.

«С точки зрения абсолютных показателей сезон состоится и будет хорошим, хотя, возможно, окажется слабее прошлого года. Если в позапрошлом году внутренний туризм вырос примерно на 15–16%, то в прошлом году рост составил около 5%. Сейчас продажи на летний сезон отстают от прошлогодних примерно на 4%», – отметил эксперт туротрасли.

Кроме того, количество импульсивных поездок сократилось, туристы стали более осмотрительными и внимательнее оценивают расходы. Цены на летние туры в целом практически не выросли по сравнению с прошлым годом, а в некоторых регионах, например, в Краснодарском крае, даже снизились. Наиболее востребованными внутренними направлениями остаются Крым и Краснодарский край.

Эксперты отметили, что укрепившийся рубль стимулирует интерес россиян к зарубежным путешествиям. Турция и Египет остаются лидерами по популярности, растет спрос на Вьетнам, Таиланд и Китай, особенно на остров Хайнань, где ожидается около 850 тысяч туристов.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил россиян о риске заражения лихорадкой денге в странах южной Европы.