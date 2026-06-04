Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, включая Канаду. Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Президент Финляндии Александер Стубб выступил с идеей расширения количества стран-участниц Евросоюза с 27 до 40, а также включить в сообщество Канаду. Об этом он заявил на форуме Eurelectric Power Summit в Хельсинки.

По словам Стубба, Евросоюзу следует мыслить масштабно и с учетом географии. Также он считает, что "окно возможностей" для расширения ЕС "довольно короткое".

"Нам необходимо расширить или создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских", - сказал Стубб.

Он призвал приблизить к ЕС покинувшую ранее блок Великобританию, а также Норвегию и Исландию. Кроме того, Стубб перечислил страны бывшей Югославии.

Ранее сайт KP.RU писал, что Венгрия сняла 17-месячное вето с заявки Украины на вступление в Евросоюз. Теперь Киев сможет начать официальные переговоры о членстве в ЕС.

Однако премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вновь заявил, что его страна не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав этнических венгров.