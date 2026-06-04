Захарова оценила финансовый кризис в ООН фразой из «Служебного романа»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала финансовый кризис в ООН, используя слова героини фильма «Служебный роман». Об этом сообщает «Известия».

«А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», — сыронизировала Захарова во время разговора с журналистами на ПМЭФ.

ООН сталкивается с кризисом ликвидности из-за нехватки средств, сообщил генсек Антониу Гутерриш. Общая задолженность государств-членов за предыдущие периоды составляет $2,6 млрд, подтвердила Захарова. Позже на Западе уточнили, что ООН находится на грани финансового краха. Отмечается, что США и Китай покрывают почти половину расходов ООН.

Ранее KP.RU рассказал, как в МИД РФ оценили деятельность нынешнего генсека ООН. Там отметили, что он всецело поддерживает политику Запада.