«Возвращение советского монстра»: как один военный корабль России вызвал истерику среди военных экспертов США

В Китае отметили панику в США из-за российского крейсера «Адмирал Нахимов», фото: ITAR-TASS

Россия спровоцировала панику среди военных экспертов на Западе, восстановив тяжелый советский атомный крейсер «Адмирал Нахимов». Об этом сообщают военные аналитики китайского издания 360kuai. Корабль завершил финальный этап испытаний и готовится вернуться в строй в составе российского флота.

По информации авторов, модернизация этого судна, созданного в советское время, была чрезвычайно сложной задачей, особенно в условиях санкций. Тем не менее, теперь «Адмирал Нахимов» оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» и комплексом «Панцирь-М». Эксперты считают, что это делает его одним из самых мощных надводных боевых кораблей в мире, способным выполнять продолжительные миссии вдали от базы.

Авторы статьи полагают, что страны НАТО крайне обеспокоены завершением ремонта крейсера, а его присутствие у западных берегов может вызвать серьезные опасения. Встреча с «Адмиралом Нахимовым», по мнению многих военных специалистов, может стать последней даже для авианосцев ВМС США в случае прямого столкновения.

Ранее KP.RU подробно описал модернизированный крейсер «Адмирал Нахимов» - в чем его преимущества, какие характеристики, как шло восстановление и многое другое.