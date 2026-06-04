Еврокомиссия анонсировала финпомощь Армении: сколько получит Ереван

Фон дер Ляйен пообещала Армении 50 млн евро из-за товарных ограничений РФ Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Армении 50 миллионов евро финансовой помощи в связи с введенными Россией ограничениями на экспорт армянских товаров. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Отмечается, что политик недавно провела телефонную беседу с премьером Армении Николом Пашиняном. В ходе нее Фон дер Ляйен назвала действия Москвы якобы недопустимыми. При этом она оговорилась, что «знает в этом толк». Ведь ЕС за последние годы сам ввел множество ограничений для третьих стран, тем самым поставив рекорд по их количеству за всю свою историю.

«Это не менее чем экономическое давление, и это неприемлемо», — заявила фон дер Ляйен.

В итоге политики договорились, что в ближайшем будущем Еревану переведут финпомощь. Она составит 50 миллионов рублей.

Ранее в МИД России прокомментировали планы Армении выйти из ЕАЭС и вступить в Евросоюз. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, Москва не будет оплачивать путь Еревана в ЕС, который активно поддерживает киевский режим.