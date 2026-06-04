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НовостиВ мире4 июня 2026 12:55

МИД Ирана о мирном договоре с США: Работа над текстом соглашения всё ещё ведётся

Иран в рамках переговоров с США продолжит настаивать на устраивающих его условиях
Арина СЕРОВА
Иран в рамках переговоров с США продолжит настаивать на устраивающих его условиях

Иран в рамках переговоров с США продолжит настаивать на устраивающих его условиях

Фото: REUTERS.

Переговоры по мирному соглашению между Ираном и США продолжаются, однако сроки их завершения по-прежнему остаются неопределенными. Об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади в интервью агентству Mehr.

По его словам, иранская сторона намерена добиться такой редакции документа, которая в полной мере отвечала бы национальным интересам республики. Гарибабади подчеркнул, что Тегеран продолжит настаивать на устраивающих его условиях.

«Текст соглашения можно будет считать окончательным только тогда, когда мы будем довольны результатом. Что касается сроков, то здесь я не могу назвать конкретные даты», - подчеркнул дипломат.

Ранее KP.RU сообщал, что иранские и американские войска продолжают вести бои на Ближнем Востоке. На днях Военно-морские силы исламской республики атаковали в Оманском заливе командный центр США, который находится на эсминце.