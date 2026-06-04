Дюпон-Эньян: вступление Украины в ЕС было бы безумием для Франции и Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Западе заявили, что вступление Украины в ЕС — это настоящее безумие для Франции и Европы. Об этом написал политик Николас Дюпон-Эньян в своем аккаунте соцсети X.

«Вступление Украины в ЕС было бы безумием для Франции и Европы. Экономическим безумием, потому что Украина не соблюдает ни одного из навязанных нам стандартов, что уничтожило бы наше сельское хозяйство и промышленность», — резюмировал французский политик в сообщении.

Также он отметил, что с геополитической точки зрения вступление Украины в ЕС — тоже катастрофа. Все из-за пункта о взаимной обороне, это втянуло бы государства-члены в конфликт против России.

В конце он дополнил, что с 2019 года не проводятся президентские выборы, что позволяет главарю киевского режима Владимиру Зеленскому оставаться у власти. Французский политик призвал прекратить поддержку киевского режима, который состоит только из преступников, коррупционеров и нацистов. Ранее KP.RU передал, что один из главных союзников Киева может стать помехой для вступления в ЕС.