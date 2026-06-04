Журналистов перестали пускать к месту пропажи Усольцевых: в чем причина

Фото: соцсети, КГКУ «Спасатель»

Доступ к месту поиска семьи Усольцевых под Красноярском закрыт для СМИ и неподготовленных добровольцев. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на слова представителя отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«Для обеспечения безопасности и эффективности работ участие в поиске ограничено специалистами, выполняющими конкретные задачи», — резюмировала собеседница агентства.

Напомним, следователи возобновили до 9 июня поиски пропавшей семьи Усольцевых, задействовав около 80 опытных специалистов. Отмечается, что СК спустя почти год поисков Усольцевых назвал наиболее вероятную причину исчезновения туристов. Следственные органы считают, что семья туристов в Краноярском крае пропала из-за несчастного случая, подробности не указываются.