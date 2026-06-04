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НовостиОбщество4 июня 2026 13:27

Начала видеть вещие сны: Как живет женщина, которая потеряла глаза по вине бывшего мужа

Жительница Волгограда, которой бывший муж вырезал глаза, начала видеть вещие сны
Арина СЕРОВА
Жительница Волгограда, которой бывший муж вырезал глаза, начала видеть вещие сны. Фото: предоставлено КП/из личного архива

Жительница Волгограда, которой бывший муж вырезал глаза, начала видеть вещие сны. Фото: предоставлено КП/из личного архива

Жительница Волгограда Лидия Терентьева, которой бывший муж вырезал глаза, рассказала, что у нее появился дар вещих снов. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде».

Трагедия произошла 24 мая 2013 года. Бывший супруг Лидии - Андрей Аулов - пришел в квартиру под предлогом забрать вещи после развода. Однако вместо этого он запер входную дверь, взял нож и надругался над женщиной, вырезав ей глаза.

Спустя 13 лет Терентьева не только оправилась от пережитого, но и строит активную жизнь. Она изучает психологию с помощью аудиокниг, планирует получить профессиональное образование и написать книгу о своей истории.

«Мне часто снятся вещие сны. Обычно они связаны с кем-то из родных или знакомых. Бывает, я и без снов могу близким делать какие-то предсказания. Это меня раньше пугало», - призналась она.

По словам Лидии, она объездила множество церквей в поисках ответа на вопрос, что означает этот дар. Один из священников успокоил ее, сказав, что в вещих снах нет ничего дурного, если использовать их во благо.

Ранее KP.RU рассказал о страшной истории Оксаны Башкировой, которой бывший возлюбленный выбил глаз гаечным ключом. Подробности читайте на сайте издания.