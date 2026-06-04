Начала видеть вещие сны: Как живет женщина, которая потеряла глаза по вине бывшего мужа

Жительница Волгограда, которой бывший муж вырезал глаза, начала видеть вещие сны. Фото: предоставлено КП/из личного архива

Жительница Волгограда Лидия Терентьева, которой бывший муж вырезал глаза, рассказала, что у нее появился дар вещих снов. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде».

Трагедия произошла 24 мая 2013 года. Бывший супруг Лидии - Андрей Аулов - пришел в квартиру под предлогом забрать вещи после развода. Однако вместо этого он запер входную дверь, взял нож и надругался над женщиной, вырезав ей глаза.

Спустя 13 лет Терентьева не только оправилась от пережитого, но и строит активную жизнь. Она изучает психологию с помощью аудиокниг, планирует получить профессиональное образование и написать книгу о своей истории.

«Мне часто снятся вещие сны. Обычно они связаны с кем-то из родных или знакомых. Бывает, я и без снов могу близким делать какие-то предсказания. Это меня раньше пугало», - призналась она.

По словам Лидии, она объездила множество церквей в поисках ответа на вопрос, что означает этот дар. Один из священников успокоил ее, сказав, что в вещих снах нет ничего дурного, если использовать их во благо.

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