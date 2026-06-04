Против дропперов в России возбудили свыше 2 тысяч уголовных дел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более двух тысяч уголовных дел в отношении дропперов возбуждено в России с 2025 года. Об этом 4 июня сообщил замглавы МВД РФ Андрей Храпов на конференции во время ПМЭФ-2026.

Закон, позволяющий привлекать таких лиц к ответственности, приняли в июле 2025 года.

Храпов также отметил, что зафиксировано около 1,5 тысячи случаев, когда дропперы добровольно стали сотрудничать со следствием. Это помогло им избежать уголовной ответственности, а следователям - раскрыть преступную цепь.

Обычным дропперам грозят штрафы, исправительные работы или тюрьма — до трех лет. А вот дропповоды, которые организуют эти схемы, могут лишиться свободы на срок до шести лет либо заплатить штраф до миллиона рублей.

Отметим, что мошенники начали использовать схему «обратного перевода» средств, чтобы превращать россиян в дропперов. Аферисты отправляют жертвам деньги якобы по ошибке, а затем просят вернуть их на конкретный счет, тогда как эти средства почти всегда украдены у третьего лица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин ответит на вопросы глав мировых СМИ: об Украине, переговорах с Европой, конфликте на Ближнем Востоке и других важных темах года