Никитин: в Минтрансе не планируют запрещать электросамокаты в городах Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министерство транспорта Российской Федерации не ставит перед собой задачу запрещать электросамокаты в городах. Об этом заявил глава российского ведомства Андрей Никитин. Задачами ведомства министр поделился с представителями СМИ на ПМЭФ-2026.

Вместе с тем руководитель ведомства подчеркнул, что Минтранс РФ намерен создать четкое регулирование для обеспечения безопасности пешеходов. Речь идет именно о выработке важных правил, а не о полном запрете для россиян средств индивидуальной мобильности.

"Наша задача - не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное движение пешеходов по тротуарам", - подчеркнул Андрей Никитин.

Ранее KP.RU писал, что к 2028 году в России введут обязательную государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности с установкой номерных знаков.

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