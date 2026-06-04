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НовостиВ мире4 июня 2026 13:57

В Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову

На Андреевском спуске снесли памятник Булгакову, остался только пустующий постамент
Вениамин ЗАХАРОВ
Фото: Oleksandr Savchuk/Shutterstock/Fotodom

Фото: Oleksandr Savchuk/Shutterstock/Fotodom

В Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенному на Андреевском спуске. Об этом сообщила украинская журналистка Екатерина Некречая на своей странице в соцсетях.

Кроме того, она опубликовала видеоролик, как рабочие увозят замотанный памятник, после чего она показала пустующий постамент.

Снос памятников происходит на фоне продолжающейся на Украине кампании по декоммунизации. Она стартовала еще в 2015 году и включает переименование улиц и демонтаж монументов, которые связаны с советской историей.

Ранее стало известно, что в Киеве снесли памятник нобелевскому лауреату, физиологу Ивану Павлову. Киевский режим считает, что фигура ученого якобы связана с неким «имперским нарративом».