РФПИ подпишет соглашение о тоннеле через Берингов пролив

Кирилл Дмитриев Фото: REUTERS.

РФПИ подпишет соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом журналистам заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.

«У нас будет новость завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель — будет. Проектирование тоннеля мы делаем», — резюмировал Дмитриев в разговоре с прессой. Он подчеркнул, что это будет самый большой инфраструктурный объект между странами.

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