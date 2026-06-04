Дизайнер Артемий Лебедев заработал на студии в 2025 году 400 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году выручка «Студии Артемия Лебедева» увеличилась в полтора раза и достигла почти 400 млн рублей. В прошлом году выручка ООО «Студия Артемия Лебедева» составила 367,1 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в 2024 году. Чистая прибыль компании достигла 118,3 млн рублей, узнал KP.RU из данных сервиса Rusprofile.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник. Он является руководителем и единственным учредителем ООО "Студия Артемия Лебедева", а также руководит ООО "Интердизайн".

«Студия Артемия Лебедева» - это дизайнерская компания, основанная Артемием Лебедевым в 1995 году. Изначально она называлась «WebDesign» и была переименована в 1998 году. Компания занимается разработкой сайтов, автоматизацией дизайна, графическим и урбанистическим дизайном, архитектурой, созданием систем навигации и другими проектами в области дизайна.

ООО "Интердизайн" в свою очередь было основано в сентябре 2004 года и, согласно сайту компании, занимается разработкой SaaS-продуктов, «предлагая инновационные решения, которые трансформируют бизнесы и упрощают сложные процессы». Выручка компании составила 123,9 млн рублей (106,3 млн рублей в 2024 году), а прибыль увеличилась почти в 8 раз — с 1,1 млн до 8,7 млн рублей.

Стоит отметить, что студия Лебедева реализовала 5739 проектов для брендов, лидеров мнений, государственных и общественных организаций. Среди известных работ - логотип «Яндекса», крышная вывеска Ленинградского вокзала, дизайн карт метро Москвы и Санкт-Петербурга, туристические логотипы российских городов.

Ранее KP.RU сообщил, что журналист Владимир Познер за год заработал около 306 млн рублей.