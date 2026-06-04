Слова Стубба о расширении Евросоюза объяснили: кому было адресовано послание Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, включив туда даже Канаду. По мнению политолога Александра Тэвдой-Бурмули, такое расширение грозит «хаотизацией» союза, которым станет еще сложнее управлять. Об этом он рассказал в беседе с RTVI.

Эксперт пояснил, что своими заявлениями финский лидер обращается прежде всего к США и России. Упоминание Канады адресовано конкретно американцам, а Россия упомянута из-за тревог граничащих с ней стран ЕС, которые видят в Москве угрозу.

Политолог считает, что выступление Стубба вызвано недавними проблемами между Европой и США. Американцы сокращают военное присутствие в регионе, и расширение союза могло бы стать компенсацией этой потери.

Напомним, что финский лидер Александер Стубб выступил с идеей расширения членов Евросоюза до 40 стран. Удивительно, но одной из стран-участниц он назвал Канаду.