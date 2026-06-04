Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июня 2026 14:30

Медиапроект «ОВД-Инфо»* внесен в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил проект «ОВД-Инфо»*, признанный в России иноагентом, в перечень террористов и экстремистов
Анна АДАМАЙТЕС
Медиапроект «ОВД-Инфо»* внесен в реестр экстремистов и террористов

Медиапроект «ОВД-Инфо»* внесен в реестр экстремистов и террористов

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Росфинмониторинг внес медиапроект «ОВД-Инфо»* в реестр экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. Проект ранее был признан в России иностранным агентом.

Отметим, что статус террористической или экстремистской организации присваивается по решению суда, который признает ее деятельность незаконной и угрожающей безопасности государства и общества.

В этот перечень, помимо прочего, включили сыктывкарское объединение «Револьт-центр»* (иноагент), а также международное движение «Мемориал»* (также иноагент), у которого свыше 30 структур в различных государствах.

Ранее Роскомнадзор объяснил блокировку сайта проекта «ОВД-Инфо»* решением подмосковного суда, который посчитал информацию медиапроекта направленной на пропаганду терроризма и экстремизма.

* – внесен в реестр организаций-иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга