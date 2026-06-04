Медиапроект «ОВД-Инфо»* внесен в реестр экстремистов и террористов Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Росфинмониторинг внес медиапроект «ОВД-Инфо»* в реестр экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщается на сайте федеральной службы. Проект ранее был признан в России иностранным агентом.

Отметим, что статус террористической или экстремистской организации присваивается по решению суда, который признает ее деятельность незаконной и угрожающей безопасности государства и общества.

В этот перечень, помимо прочего, включили сыктывкарское объединение «Револьт-центр»* (иноагент), а также международное движение «Мемориал»* (также иноагент), у которого свыше 30 структур в различных государствах.

Ранее Роскомнадзор объяснил блокировку сайта проекта «ОВД-Инфо»* решением подмосковного суда, который посчитал информацию медиапроекта направленной на пропаганду терроризма и экстремизма.

* – внесен в реестр организаций-иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга