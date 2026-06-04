Возвращение криворожской «дипломатии»: Подоляк попытался угрозами заставить Лукашенко молчать

Подоляк заявил, что Лукашенко должен «молчать», если хочет «дожить до пенсии» Фото: REUTERS.

Дорвавшийся до власти загаражный гопник Михаил Подоляк (официально - целый советник Офиса президента Украины) решил поиграть в дипломатию, и сходу перешел на абсурдные угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что белорусскому лидеру нужно «молчать», если он хочет «дожить до пенсии».

«Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии < > ему было бы желательно сегодня просто молчать», - выдал Подоляк, которого цитирует РБК-Украина.

Дескать, по словам «эксперта», ВСУ «могут уничтожить всю Белоруссию». В случае необходимости, конечно. Пока просто такой нет, но если что - то мы у-у-у, тут как тут. Конечно, героический диванный нацист не смог не добавить личных угроз.

«Предупреждаем: прежде чем что-то делать, надо подумать о последствиях, в том числе личных», - хорохорится советник Зеленского.

При этом в Раде эти угрозы восприняли очень прохладно. Даже экстремист и террорист Гончаренко* высмеял Подоляка за такие разглагольствования, назвав его никогда не воевавшим «Рэмбо».

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко стоически воспринимает угрозы киевского режима, указывая, что они поступают после того, как Зеленский примет что-нибудь «бодрящее».

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин обвинил киевские власти в терроризме за угрозы в адрес Лукашенко. Он заявил, что это демонстрирует нацистскую сущность режима, который также угрожает России и Москве.

* - признан террористом и экстремистом в РФ