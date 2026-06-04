«Русских на "слабо" взять не получится»: глава РСМД высказался о рисках военного столкновения с НАТО в Балтийском регионе Фото: REUTERS.

Вероятность военного конфликта НАТО с РФ в Балтийском регионе существует. В случае угрозы для России ядерное оружие будет рассматриваться как вариант. Такое мнение выразил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Специалист объяснил, что заявления ЕС и НАТО о подготовке к войне с Россией связаны с высоким уровнем военного напряжения в регионе. Он отметил вероятность военного столкновения, особенно в Балтийском регионе, но подчеркнул важность контроля эскалации. Вопрос остается открытым: будет ли это конфликт с блоком НАТО или только с отдельными балтийскими странами.

«Этим ситуация и опасна, потому что кому-то этот конфликт может показаться возможным для того, чтобы взять русских „на слабо“ в Балтийском регионе. А у нас может быть другая точка зрения: нам „не слабо“. Может получиться достаточно опасная развязка», — резюмировал Тимофеев, подчеркнув, что Россия всегда защищала и будет защищать национальные интересы.

Ранее KP.RU сообщил, что НАТО давно говорит о возможном конфликте с Россией. В Кремле отмечали, что действия НАТО в этом регионе только провоцируют напряженность.

Владимир Путин прежде подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. По его словам, те, кто говорит о войне с Россией, тоже понимают, что Москва не собирается нападать на Европу.

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